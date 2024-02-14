Женщину дважды водили на 'подвал': из оккупированной Херсонщины удалось вырваться супругам, которые стали свидетелями расстрела эвакуационной машины. Фото

В Херсонской ОГА рассказали очередную счастливую историю освобождения двух украинцев с временно неподконтрольной территории. Они рассказали, что за украинский язык оккупанты бросают людей на "подвал" и подвергают избиению.

Об этом говорится в сообщении омбудсмана Дмитрия Лубинца. Отмечается, что им удалось выехать только с третьей попытки.

Недавно с временно неподконтрольной территории Херсонской области удалось эвакуироваться гражданским супругам, которые почти два года находились под оккупацией и подверглись жестокому обращению со стороны российских захватчиков. Женщину два раза бросали в "подвал" и жестоко избивали за то, что она разговаривала на украинском языке.

Трижды супружеская пара пыталась выехать на подконтрольную Украине территорию, но в первый раз на глазах украинцев расстреляли эвакуационную машину, во второй – оккупанты их жестоко избили. Лишь третья попытка оказалась удачной.

Как отметил Дмитрий Лубинец, эвакуационный маршрут был наработан при содействии Офиса омбудсмана. Также супругам была обеспечена психологическая поддержка.

"Как результат, сегодня украинцы в относительной безопасности. В дальнейшем наш Офис будет помогать семье в случае необходимости. Возвращающиеся домой люди должны понимать: мы все едины и должны поддерживать друг друга!" – резюмировали в Офисе омбудсмана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области уже 223 тысячи человек вернулись домой после эвакуации, которая началась с полномасштабным вторжением РФ. Местные власти отметили тенденцию роста числа возвратов по сравнению с числом эвакуированных.

Как стало известно, российские оккупанты на Таврическом направлении сосредотачивали штурмовые и наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке Донецкой области. В основном враг прибегал к атакам пехотой, почти без задействования бронетехники.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что потери войск РФ в районе Авдеевки в последние недели значительно выросли. По оценкам разведки США, с октября 2023 года враг здесь потерял более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

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