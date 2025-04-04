"Жгучая боль и черная грусть": в боях за Украину погиб молодой защитник с Волыни. Фото
Защищая Украину от российских оккупантов, на Харьковщине погиб боец 14-й ОМБр Артем Тахасюк из Волынской области. Несколько недель он считался пропавшим без вести.
Защитнику навеки осталось 27 лет. О потере сообщил Шацкий поселковый совет.
Тахасюк Артем Ростиславович, 02.11.1997 года рождения, был родом из поселка Шацк. Его мобилизовали в войско в апреле прошлого года.
Солдат служил в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, выполнял боевые задания в горячих точках фронта.
"С 17 марта 2025 года Артема Тахасюка считали пропавшим без вести. К сожалению, именно в этот день защитник погиб на Харьковщине во время выполнения боевых заданий", – сообщили в поселковом совете.
У мужественного воина, который отдал за Украину самое ценное, остались дома родители, брат и сестры. О дне прибытия траурного кортежа и месте захоронения землякам защитника сообщат дополнительно.
"Жгучая боль и черная грусть... Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Героя. Склоняем головы в скорби и разделяем горе с ними. Вечная память, честь и уважение Герою!" – отметили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб солдат Василий Лаба с Волыни. Его жизнь оборвалась в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе Щербиновки на Донетчине.
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