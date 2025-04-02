Мужественно исполнял свой военный долг: в Донецкой области погиб солдат Василий Лаба из Волыни. Фото

В боях с русскими оккупационными войсками погиб солдат Василий Лаба из Волыни. Он стал жертвой артиллерийского обстрела в районе Щербиновки на Донетчине.

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Жизнь Героя оборвалась 30 марта 2025 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Василий Лаба родился в селе Хобултово и был преданным защитником своей родины. Во время службы в украинской армии он неоднократно демонстрировал отвагу и верность своей стране, мужественно выполняя свой долг. Утрата солдата стала большой трагедией для его семьи, близких и общины.

Глава Зимновской общины Вячеслав Католик выразил соболезнования родным и друзьям погибшего, подчеркнув, что память о Герое останется в сердцах односельчан и всего общества.

"Он мужественно исполнял свой воинский долг, проявив отвагу, верность украинскому народу и присяге. Погиб во время боевой задачи, защищая свободу и независимость Украины. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Разделяем вашу боль и скучаем вместе с вами. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах", – отметил он.

Похоронят защитника в четверг, 3 апреля.

Напомним, на фронте погиб лейтенант Андрей Гунько из Винницы – сын местной волонтерки и основательницы ОО "Мольфар" Юлии Вотчер. Два года назад защитник псевдо "Директор" был награжден отличием "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ. Воин принял последний бой 29 марта 2025 во время выполнения боевых задач.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области во время разминирования российского средства поражения погиб 43-летний полковник Алексей Колос из Хмельника, что в Винницкой области. Он являлся начальником научно-исследовательского отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия.

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