'Жил, учился, верил в жизнь': парень, чьи родители стояли возле руин уничтоженного дома в Киеве, был студентом университета им. Драгоманова. Фото

Стало известно имя парня, погибшего 17 июня в результате удара войск РФ по жилому дому в Киеве. Мир облетели фотографии родителей молодого киевлянина, которые весь день ждали чуда – спасения сына, – которого так и не произошло.

Видео дня

Российская ракета накануне убила Дмитрия Исаенко, студента УГУ имени Михаила Драгоманова. Об этом сообщили в этом учебном заведении.

"Светлая память Дмитрию Исаенко... В эти страшные дни сердца украинцев разрываются от боли... Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Тот, чьи родители стояли возле руин уничтоженного дома и ждали своего сына, молились и не отходили... Мы все молились вместе с ними. Их фотографии облетели весь мир, стали символом боли и надежды... Но чуда не произошло", – говорится в сообщении на странице университета в Facebook.

Дмитрию Исаенко, студенту 1-го курса магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья, специальности "физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)" был 31 год. Он погиб под завалами многоэтажки, которую разрушила Россия.

"Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь – пока его не забрала война. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Коллектив университета с вами в скорби. Никогда не простим. Никогда не забудем", – отметили в университете имени Драгоманова.

Там также призвали всех, кто имеет желание и возможность, поддержать семью Дмитрия. Сделать это можно, перечислив деньги на созданную другом убитого оккупантами киевлянина, Александром Бученко, банку. Номер карточки банки: 4441 1111 2537 1967.

Напомним, на месте разрушенной многоэтажки в Соломенском районе поисковые работы продолжались всю ночь. Запущенная оккупантами ракета "прошила" все этажи и дошла до подвала.

18 июня было известно, что там погибли по меньшей мере 19 человек: тела еще восьми жертв России были найдены ночью и утром. Всего на тот час сообщалось, что российская атака 17 июня унесла жизни 24 человек.

Тем временем в России цинично похвастались ударом по Украине, в результате которого погибли более 20 человек в Киеве и Одессе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!