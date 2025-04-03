Жили в страхе и неизвестности: из оккупации удалось вернуть дочь и жену военного

Домой с временно оккупированной территории вернулись дочь и жена украинского военного. Их удалось эвакуировать в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. По его словам, женщина с ребенком долго пыталась сама выехать с ТОР, но ей этого не удалось сделать.

Во время одной из попыток российские оккупанты, проверяя их документы и личные данные в базе, обнаружили, что муж женщины служит в Вооруженных силах Украины, и не выпустили семью.

После этого любая самостоятельно попытка эвакуации была слишком опасна для них, и женщина с ребенком все это время жили в страхе и неизвестности.

И только благодаря усилиям общественного союза "Украинская сеть за права ребенка" удалось найти для них безопасный маршрут возвращения домой.

"Сегодня семья снова вместе. Впереди период адаптации, но семья не останется одна. Они получат необходимую поддержку от психологов и социальных работников", – добавил Ермак.

Он поблагодарил Украинскую сеть за права ребенка за содействие в организации спасательной миссии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Накануне Украина вернула еще 11 детей с временно оккупированных территорий и России. Операция была проведена в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. Самому маленькому спасенному ребенку всего 2 года, самому старшему парню – 17 лет.

А в конце марта в Украину удалось вернуть еще пятерых украинских детей, находившихся на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о мальчиках и девочках в возрасте от 11 до 16 лет.

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