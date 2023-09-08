'Жили в яме': пленный оккупант рассказал о хаосе и пьянстве в рядах армии Путина. Видео

Российский пленный Ноик Эдуард Игоревич рассказал о беспорядках в рядах русской армии. По словам оккупанта, он сам служил понтонером в чеченском батальоне.

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Видео с пленным выложил в своем Telegram-канале генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Оккупант рассказал, что в армию он мобилизовался, чтобы не забрали его 23-летнего племянника.

Многих в его батальон мобилизовали прямо из тюрьмы. Сам пленник в армию попал даже не пройдя медкомиссию.

"В нашу понтонную роту многие из изолятора попали. Попали "по пьяни" – рассказывает оккупант. – Медкомиссию я не проходил, я бы ее и не пришел бы. Из-за того, что зубов нет, уже не прошел бы. Они везде печати" поставили и расписались".

Рассказывает, что еще в начале службы его "кинули на деньги", чтобы не выплачивать "подъемные" 195 тысяч рублей, подписали контракт не на год, а на 11 месяцев. Подготовка к службе в армии также была "никакая".

"По качеству подготовки вообще никак. За 15 лет, которые я не служил за два дня, ничему не научишь. На полигон вывезли 10 автоматов на 25 человек дали, поочередно каждый из них стрелял", – рассказывает оккупант.

Пленник говорит, что должен был все время служить на понтоне, однако попал в окопы. В отпуска солдат не выпускали, поэтому многие военные разозлились и от отчаяния начали "бухать".

"Командир сначала сажал нас в яму на день, на два. Потом решил в комендатуру нас сдавать, тогда зарплата будет меньше", – рассказывает кафир.

Однако комендатура тоже не помогла. Поэтому организовали отдельные "алкороты" и "нарководы" для штрафников. Вынуждали их выполнять всю грязную и тяжелую работу, носить на себе мины для саперов, копать окопы и прочее.

"Жили в яме, поскольку штрафники, утром копать блиндажи, мины носили", – говорит пленный.

Также оккупант рассказал о том, как с многочисленными ранами попал в плен, и не ожидал, что с ним так гуманно будут обращаться.

Ранее сообщалось, что государство-агрессор Россия выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. По последним данным, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозы сексуального насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные страны-агрессора РФ откровенно признаются в военных преступлениях в разговорах со своими родными. Их оккупанты действуют как против мирных украинцев, так и против украинских военнопленных – последних захватчики просто расстреливают.

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