'Жить станет некомфортно': в Минобороны назвали условие, при котором Россия захочет мира

Россия начнет серьезно задумываться о завершении войны только тогда, когда жители крупных российских городов таких как Питер, Москва или Краснодар почувствуют на себе последствия войны. Когда возникнет ситуация, при которой жизнь в таких городах станет опасной и некомфортной.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что украинские Силы обороны уже длительное время работают над тем, чтобы вернуть войну на территорию государства-агрессора.

"Есть одно простое понимание – Россия начнет задумываться об окончании войны, когда уродам в Москве, Питере, Краснодаре и других крупных городах станет опасно и некомфортно жить", – заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в последнее время россияне все чаще ощущают последствия боевых действий – круглосуточные атаки на Москву, удары по объектам в Ленинградской области, в частности по портовой инфраструктуре, а также регулярные налеты на Сочи.

По словам представителей ведомства, пока это лишь начальный этап, во время которого украинские силы "прощупывают почву".

В министерстве отметили, что Силы обороны Украины отплатят всем, кто принес войну на украинскую землю. Ведомство убеждено, что постепенный перенос последствий войны на территорию России является одним из факторов, который может заставить руководство страны-агрессора задуматься о ее завершении.

Удары по территории РФ

В последнее время атаки по территории России со стороны Украины приобрели более системный характер и стали значительно более эффективными. В то же время украинские силы все больше расширяют географию ударов, нанося их по объектам в глубоком тылу противника.

В частности, в ночь на 23 марта беспилотники атаковали один из крупнейших нефтяных экспортных терминалов в порту Порт Приморск. Был поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск". По предварительным данным, повреждения могли получить как резервуарный парк, так и инфраструктура для налива нефти.

А ночь на 21 марта стала серьезным испытанием для российской противовоздушной обороны. Российская сторона заявляла об одном из самых масштабных налетов беспилотников за последний год.

Звуки взрывов тогда раздавались в разных регионах, в частности в Москве и Саратове, а наиболее интенсивная активность фиксировалась на территории Ростовской области. По сообщениям местных источников, именно там ситуация была самой напряженной.

А в ночь на 20 марта, под поражение ВСУ попал ряд объектов военной инфраструктуры ВС РФ. Также подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб подтвердил атаку на два российских нефтеперерабатывающих объекта в Ленинградской области и Уфе, и заявил о поражении терминала "Транснефть – порт Приморск" – крупнейший нефтяной порт государства-террористки на Балтийском море и ключевой экспортный хаб. Через него проходит значительная часть поставок нефти на внешние рынки, в том числе и через"теневой флот".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!