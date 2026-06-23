Жители Бахмута попытались попасть в приемную Путина, чтобы добиться компенсаций: их повалили на землю и задержали. Видео

Жители "освобожденного" Бахмута и прилегающих районов Донецкой области пытались добиться компенсации за разрушенные дома. Люди приехали в приемную российского диктатора Владимира Путина в Москве, однако вместо решения проблемы полиция повалила их на землю и задержала.

Видео дня

Об этом сообщил журналист, блогер и публицист Денис Казанский. Он также опубликовал соответствующее видео в своем Telegram.

Как встретили жителей Донбасса в столице РФ

"Жители разрушенного Бахмута и расположенных рядом городов попытались попасть в приемную Путина в Москве, чтобы добиться компенсаций за разрушенное жилье, однако полиция применила к ним силу", – говорится в сообщении.

По словам Казанского, чтобы не допустить жителей Донбасса в здание, местные власти привлекли провокаторов. Они выдавали себя за активистов-защитников животных и спровоцировали конфликт с последующим вызовом полиции.

Главные истории дня

В результате правоохранители жестко повалили на землю, надели наручники и задержали одного из лидеров группы.

Прежде чем мужчину посадили в машину, он успел лишь выкрикнуть фразу: "Вот так Россия освобождает россиян".

В то же время женщина, которая стала инициатором конфликта, спокойно наблюдала за развитием событий и впоследствии вместе с полицией покинула место инцидента, несмотря на протесты присутствующих.

Казанский подчеркнул, что подобные инциденты ярко демонстрируют отношение российских властей к людям, в дома которых пришли оккупанты.

"Это и есть реальное отношение России к Донбассу. Сначала разрушили и отобрали всё, превратили в бомжей. А теперь ещё и демонстративно унижают, как бесправное скот", – написал он.

Напомним, ранее беженцы из разрушенных городов Донбасса и Харьковской области, которые встали на сторону России и надеялись на помощь от Путина, пожаловались на бесчеловечное обращение в РФ. Сначала им предоставили комнаты в пункте временного размещения в Тульской области, а теперь просто выгоняют на улицу. При этом никаких компенсаций за уничтоженное российской армией жилье они также не получили.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали одну из улиц Бахмута до полномасштабной войны и после прихода "русского мира". Город, который когда-то был домом для десятков тысяч людей, фактически стёрли с лица земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!