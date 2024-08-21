Жители Суджи заявили, что война для них началась 6 августа, а раньше был 'конфликт'. Видео

Украинские журналисты побывали в российском городе Суджа, который находится под контролем украинских военных. Местные жители заявили, что для них настоящая война началась 6 августа 2024 года. До этого они считали боевые действия, в результате которых погибли многие украинцы, "конфликтом".

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Соответствующее видео было опубликовано Радио Свобода. Местные рассказывают, что украинцы привезли им воду, а то без воды сидели целую неделю.

Наши военные помогают населению, соблюдая все международные нормы. В Судже уже создана военная комендатура. Также снабжают россиян продуктами питания, бутилированной водой.

В одном из интервью мужчина поделился, как наконец-то в город привезли хлеб, известный как "Сумские Паляницы".

"Хлеб привезли. Десять дней хлеба не видели", – сказал он.

Другая местная жительница выразила ощущение раздвоения: "Мы вроде бы и не московить, и не украинцы".

Напомним, глава администрации российского села Гончаровка в пригороде Суджи Александр Гаркавенко пожаловался на стремительное продвижение сил обороны Украины на Курщине. Он признал, что на местах формировали ложные доклады о том, что все "под контролем" и передавали на Москву слишком оптимистическую информацию.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и дает положительные результаты.

– Источник The Wall Street Journal считает: чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору нужно больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.

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