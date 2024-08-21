Жители Суджи заявили, что война для них началась 6 августа, а раньше был "конфликт". Видео
Украинские журналисты побывали в российском городе Суджа, который находится под контролем украинских военных. Местные жители заявили, что для них настоящая война началась 6 августа 2024 года. До этого они считали боевые действия, в результате которых погибли многие украинцы, "конфликтом".
Соответствующее видео было опубликовано Радио Свобода. Местные рассказывают, что украинцы привезли им воду, а то без воды сидели целую неделю.
Наши военные помогают населению, соблюдая все международные нормы. В Судже уже создана военная комендатура. Также снабжают россиян продуктами питания, бутилированной водой.
В одном из интервью мужчина поделился, как наконец-то в город привезли хлеб, известный как "Сумские Паляницы".
"Хлеб привезли. Десять дней хлеба не видели", – сказал он.
Другая местная жительница выразила ощущение раздвоения: "Мы вроде бы и не московить, и не украинцы".
Напомним, глава администрации российского села Гончаровка в пригороде Суджи Александр Гаркавенко пожаловался на стремительное продвижение сил обороны Украины на Курщине. Он признал, что на местах формировали ложные доклады о том, что все "под контролем" и передавали на Москву слишком оптимистическую информацию.
Как писал OBOZ.UA:
– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и дает положительные результаты.
– Источник The Wall Street Journal считает: чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору нужно больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.
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