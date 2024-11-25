Жители жалуются на мародерство военных РФ и запасаются дровами: что происходит на границе в Белгородской области

В Белгородской области РФ готовятся к тяжелой зиме. Несмотря на то, что войны в России нет, а "СВО" только в Украине, тут зимой может не быть ни тепла, ни света, ни газа. Поэтому жителей призывают запасаться дровами и надеяться лишь на себя.

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Также белгородцы жалуются на то, что собственная армия грабит их дома, а родное государство не заботится и не выделяет достаточно денег на покупку новой недвижимости.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Дрова и буржуйки

Белгородская область готовится к тяжелой зиме, когда у жителей не будет ни газа, ни света. По заявлению местного губернатора Вячеслава Гладкова, они уже запаслись дровами и буржуйками. Это же он посоветовал сделать и жителям приграничных деревень – готовиться к худшему.

Также Гладков сообщил, что в регионе закупают огнетушители, чтобы самостоятельно тушить пожары, потому что спецтехника доехать не успеет.

Но не только спецтехника, в приграничном российском регионе местных жителей даже и защитить никто не может. Поэтому им раздали детекторы беспилотников. Кто-то из жителей деревни вычислит беспилотник и сообщит соседям о налете.

"Загажены туалеты и дома"

Кстати, жители приграничья Белгородской области тоже жалуются на мародерство российских военных, как и на Курщине. Тут отселены 14 населенных пунктов, их охраняют военные РФ. В результате "охранники" начали взламывать дома, выносить оттуда технику, посуду, личные вещи.

Люди, которым удалось проведать свои дома, были шокированы. Со стен даже посрывали обои.

"Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки", – говорится в одном из комментариев под постом губернатора в соцсетях.

"Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Два дома взломаны, одна дверь – ломом, разбиты окна... Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее украденных велосипеда у других соседей", – жалуются россияне.

Жители Белгородской области остались без жилья

Также жители Белгородской области обеспокоены тем, что в РФ начали серийно выпускать бетонные укрытия, которые могут защитить от ядерного излучения. Одни считают, что подобные бетонные сооружения в регионе нужны, другие считают, что они излишни. Ведь РФ не готовится к ядерной войне.

Но главный вопрос жителей российского приграничья – жилье. Они жалуются, что денег, которые им выделяются, не хватает на покупку квартир даже в Шебекино, не то что в Белгороде.

"Сделайте нам кредит под 2%, как в Мариуполе. Чем мы хуже? На такие деньги, которые нам дают, мы ничего купить не можем, нужен еще как минимум 1 млн рублей, где нам их взять?", – возмущаются россияне.

Люди требуют, чтобы им платили компенсации на жилье, организовали государственную программу.

Кроме этого белгородцы не имеют доступа к нормальной медицине. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет. Нет лекарств и нет возможности их найти.