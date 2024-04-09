'Жизнь должна побеждать': Зеленский подвел итоги визита в Харьковскую область. Видео

Весь день, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел в поездке на Харьковщину. Глава государства посетил строительство фортификаций и провел совещание со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов.

Итоги дня украинский лидер подвел в традиционном обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Он отметил, что в настоящее время создаются все необходимые условия для уменьшения дефицита электричества и введения более легких графиков в Харькове.

"Отдельно чиновники работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование", – заверил глава государства.

"Цель России абсолютно очевидна – они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, что касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и общин были от него защищены", – отметил Зеленский.

"Жизнь должна выигрывать. Я благодарю всех в мире, кто это понимает! Спасибо всем нашим людям, которые придают Украине силы", – подытожил президент.

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