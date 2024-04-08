'Армия должна быть технологичной': Зеленский рассказал, чем в ВСУ планируют компенсировать дефицит снарядов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия должна быть настолько технологичной, насколько это возможно. Важным в этом аспекте является производство и поставка дронов подразделениям наших Сил обороны, а также справедливая и своевременная логистика.

Именно это поможет усилить позиции ВСУ и даст нашим военным возможность уничтожать оккупантов даже в условиях дефицита снарядов. Об этом Зеленский сказал в понедельник, 8 апреля, в своем вечернем обращении к украинцам.

"Каждый, кто работает ради этого, делает большое дело для Украины. Главком на Ставке доложил насчет всего фронта, по критическим направлениям. Четко определено, как действовать", – подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас находится в бою, на боевых постах и на боевых заданиях. Отдельную благодарность он выразил тем, кто сейчас проходит тренировку, чтобы стать частью Сил обороны и тем, кто работает ради украинской силы.

Президент рассказал, что в Белополье Сумской области продолжается спасательная операция после российского удара управляемой авиабомбой, которая попала прямо по центру города. Вследствие атаки есть много повреждений городской застройки, раненые и погибшая.

"Нам нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ – военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей. Оккупант ничего другого не поймет. Только силу, только собственные, российские потери. И мы должны это обеспечить – все в мире, кто действительно ценит мир и стремится к миру", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Самым главным вопросом, который обсуждался, был Харьков. В частности, речь шла о защите города от российских ударов и возможности укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области.

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