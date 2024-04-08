'Основной вопрос – Харьков': Зеленский провел заседание Ставки и рассказал о результатах

В понедельник, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Самым главным вопросом, который обсуждался, был Харьков.

В частности, речь шла о защите города от российских ударов и возможности укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел Ставку. Основной вопрос – Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Также во время заседания были заслушаны доклады военных о физической защите энергетических объектов и результативность в сбитии дронов и ракет.

Президент отметил, что наши дипломаты получат отдельные задачи с целью сотрудничества с партнерами по получению новых систем противовоздушной обороны для Украины.

"Я благодарен всем, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы восстановить людям возможность нормально жить", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, главком Александр Сырский во время Ставки представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас – эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", – резюмировал президент.

Стоит отметить, что Зеленский на фоне постоянных российских обстрелов Харькова заявил, что власти делают все, чтобы усилить защиту города. Помочь стране с противовоздушной обороной могут партнеры.

Накануне в обращении президент отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, ведь постоянный российский террор ракетами и дронами усилился ежедневными сбросами на регион авиационных бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент отметил, что ПВО, отечественное оружие и истребители являются эффективными средствами противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Но пока против российских самолетов-носителей КАБов защитники применяют только системы противовоздушной обороны.

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