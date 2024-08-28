Журналов 'от руки' станет меньше: в ВСУ упростили учет военного имущества

Министерство обороны Украины продолжает цифровизацию украинской армии и внесло ключевые изменения в три приказа по учету военного имущества. Они отменяют целый ряд бюрократических норм, а также уменьшают количество бумажной работы – значительную ее часть теперь можно будет выполнять в цифровом формате.

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Об этом сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства. Отмечается, что внесены изменения в приказы №232, №300 и №440, относящиеся к военному учету имущества.

В Минобороны рассказали, что внесенные изменения ускорят внутренние процессы, сэкономят время на службу и облегчат работу военным.

Во многих странах уже давно применяют цифровые инструменты для ведения учета, в то время как украинские военные ведут журналы "от руки".

"Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии", – подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что изменилось:

- отменено 16 неинформативных бумажных книг и журналов, таких как книги учета движения лиц, питающихся, или журнал учета мыла;

- отменены стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;

- текст аттестатов на питание и имущество военнослужащих можно набрать на компьютере и напечатать. Раньше это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных;

- отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества;

- отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Эти данные могут быть обменены в цифровом виде.

- разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и учете военного имущества.

Напомним, в Минобороны также ввели цифровизацию процесса заказа пищевых продуктов для военных, позволив использовать квалифицированную электронную подпись вместо бумажных документов. Нововведение упрощает документооборот и повышает эффективность тылового обеспечения ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества. Эти изменения определяют особенности процедуры списания военного имущества во время действия военного положения.

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