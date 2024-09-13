Жуткая цифра: стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за агрессии России

Российские террористы ежедневно атакуют ракетами и дронами мирные украинские города и села, разрушая жилье украинцев. По последним данным, около четырех миллионов граждан Украины полностью или частично потеряли свои дома в результате российской агрессии.

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Такую печальную статистику озвучили во Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите прав внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил Стратком ВСУ в пятницу, 13 сентября.

Эта жуткая цифра охватывает украинцев, чьи дома были оккупированы, и тех, чьи дома российские террористы уничтожили своими обстрелами.

Четыре миллиона украинцев, оказавшихся под открытым небом из-за российской агрессии – это больше, чем, например, население Хорватии.

По данным Института Киевской школы экономики, по состоянию на январь 2024 года, российские войска повредили или полностью уничтожили более 250 тысяч жилых зданий по всей Украине.

А каждый разрушенный дом – это не просто потеря имущества, это трагедия для семей, оставшихся без крова, без ощущения безопасности и стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на четверг, 12 сентября, российские кафиры ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В результате обстрела много разрушений, в городе исчез свет, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

В ночь на 13 сентября российские войска устроили новую атаку на Украину. Враг запустил 26 ударных беспилотников. А уже утром снова прибег к террору и атаковал Сумщину и Харьковщину. В результате разрушений получили жилые дома, есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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