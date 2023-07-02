'Знаешь, сколько я замочил?' Россиянин в Турции не удержался и выдал о 'геройствах' в Украине

В Турции на пляже россияне вступили в конфликт с украинскими женщинами. Турист из РФ выбросил вещи украинок с их шезлонга и улегся на нем сам.

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В ответ на возмущение украинок он начал их оскорблять и кичиться тем, сколько украинцев якобы убил в Украине. Видео, снятое одной из участниц конфликта, появилось в сети.

Судя по описанию ролика, женщины с детьми отдыхали на одном из турецких пляжей и в какой-то момент отлучились, оставив на шезлонгах свои вещи.

Вернувшись, они нашли свои вещи разбросанными на земле, а на один из шезлонгов вгромоздился турист из России, в лучших традициях этой страны решивший, что наделен правом брать все, что пожелает.

Ролик начинается с криков россиянина "Че вам повторить? Че вы понакидали свои вещи?".

Очевидно, продолжая начатый до начала съемки спор, украинки требуют повторить озвученные ранее в их адрес угрозы.

"Разъе*ать вас, всем чем надо, конченные. Невоспитанные твари", – повторил сказанное россиянин.

Украинки начали звать охрану. В ответ россиянин не нашел ничего лучше, чем оскорблять женщин, в стране которых его государство начало агрессивную войну, и кичиться преступлениями России и россиян.

"Слышь, ты, бл*дь, сколько у тебя "мыкол" полегло? Че, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченные. Такие же растут (реплика в сторону детей, находящихся с украинками на пляже. – Ред.)", – заявил представитель РФ.

Пересыпая речь матами и оскорблениями в адрес женщин, оккупант взялся унижать весь украинский народ, хвастаться тем, как РФ в 21 веке оккупирует чужие территории и заявил, что якобы лично воевал против Украины на Донбассе и "мочил таких, как вы".

"Вы х*хлы тупые, которые них*я не понимают. Понаехали тут, еще с детьми... Тебя по политике разъе*ать? Расскажи, какие там территории заняли, дура ты! Какие, расскажи?.. Мы уже съездили, все, были (на Донбассе. – Ред.). Работу показать? Сколько я "мыкол" размочил?... Сколько я еб*ных "мыкол" еб*шил! Конченные, бл*дь. И деньги трачу с ваших, знаешь, сколько я замочил таких, как вы?" – кричал он.

На этом видео обрывается. Вмешалась ли турецкая охрана в происходящее, неизвестно.

Напомним, ранее в сети появилось видео со спором между таксистом и пассажиркой такси в Харькове. Просьба девушки выключить российскую музыку и ее замечание, что слушать музыку государства-агрессора спустя почти полтора года полномасштабной войны – неправильно, взбесили таксиста. Он договорился до того, что назвал Украину "страной 404", а украиноязычной украинке дал непрошенный "совет": "езжайте на западенщину и там разговаривайте на задр*ченной мове".