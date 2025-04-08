Знал жизнь за Украину: на Луганщине перед днем рождения погиб 31-летний защитник с Волыни. Фото

На щите возвращается в родной Ковель Волынской области старший солдат штурмовой роты Алексей Олексюк. Защитник погиб во время выполнения боевого задания на Сватовском направлении фронта за несколько дней до дня рождения.

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Теперь ему навеки 31 год. О потере сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

Олексюк Алексей Николаевич (01.04.1993 г. р.) служил водителем штурмовой роты 3-го армейского корпуса (3-я ОШБр). Имел звание старшего солдата.

Защитник погиб 27 марта 2025 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Новоегоровка Луганской области.

Прощание с воином запланировали 8 апреля: служба состоится в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, после завершения – шествие к центру города и панихида на площади Героев Майдана. Похоронят воина на Аллее Героев городского кладбища.

"Вечная память и слава Герою!" – подчеркнул мэр Ковеля.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 марта после длительного лечения скончался 33-летний военный Максим Сущук из Волыни. Он получил тяжелое огнестрельно-осколочное ранение головы 7 июня 2023 года во время выполнения боевого задания в районе Торского на Донетчине.

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