Зона поражения всего 20 км: в Воздушных силах объяснили, почему самолеты РФ снизили активность с Азовского моря

Российские самолеты менее активно действуют со стороны Азовского моря. Это объясняется тем, что враг опасается поражения со стороны украинских защитников. Российские летчики убедились – те, кто нагло себя вел, подлетая слишком близко к линии боевого столкновения, просто исчезают с радаров.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он рассказал об использовании врагом управляемых авиационных бомб (КАБ).

"Из Азовского моря меньше они там действуют, нужно подлететь ближе к линии боевого столкновения для того, чтобы КАБ долетел туда, куда они планируют. 70 км, как мы говорили, примерно летит КАБ. То есть они подходят к линии боевого столкновения к потенциальному нахождению наших зенитных ракетных систем на 50 км примерно, поднимаясь высоко, выпускают КАБ и разворачиваются и летят назад.Уже КАБ преодолевает расстояние в 70 км, таким образом в глубину обороны 20 км летят КАБ", - отметил Игнат.

В то же время спикер отметил, что вражеские КАБы "летят сейчас регулярно, ежедневно с разных направлений – это не только с Приазовья атакуют, а также из других направлений – с севера, с востока".

Однако сейчас российские самолеты ведут себя осторожнее, не приближаются слишком близко к фронту.

"Понятно, что самолеты россиян, которые вызывающе себя вели, которые приближались слишком близко к линии боевого столкновения, к линии государственной границы, иногда исчезают с радаров, иногда уничтожаются. Поэтому российские летчики осторожнее это делают", - добавил Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два российских самолета. Был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) А-50 и поврежден Ил-22.

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