'Звериная орда убивает украинцев': 'Динамо' обратилось к миру после кровавого удара России по Сумам

Ударив баллистикой по центру Сум 13 апреля, Россия продолжила длинный ряд своих бесчеловечных преступлений в Украине. Целью этого теракта для россиян, как всегда, было стремление убить как можно больше украинцев – и эти убийства не должны стать рутиной.

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Мир должен сделать все, чтобы остановить войну и не дать "звериной орде", каковой является российская армия, продолжать убивать и калечить невинных людей. Об этом говорится в открытом обращении футбольного клуба "Динамо" (Киев) к мировому сообществу.

"Очередное нечеловеческое преступление россиян в Украине. Подлый удар по гражданским в Сумах, десятки убитых и раненых. Удар двумя баллистическими ракетами по центру города. Удар, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев. Мы живем в такое время, когда украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и с моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной, к этому невозможно привыкнуть, это должно прекратиться", – говорится в обращении.

Учитывая непрерывный террор и преступления, которые совершает Россия в Украине, ФК "Динамо" (Киев) обратилось к миру с отчаянным призывом.

"Помогите нашей стране защитить себя, помогите остановить эту звериную орду, которая умеет только убивать и калечить людей. Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка – вот что поможет Украине, а потом придет дипломатия", – отметили футболисты.

Также в ФК "Динамо" (Киев) выразили соболезнования близким погибших в Сумах, а также семьям всех безвинно убитых украинцев во всех городах и селах нашего государства, количество которых растет каждый день.

Напомним, около 10:15 в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска нанесли удары по Сумам. По облцентру оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами – по некоторым данным, в кассетном снаряжении. В эпицентре поражения оказался троллейбус, на котором люди возвращались из церкви: в нем погибли практически все пассажиры.

По состоянию на 14:10, по данным ГСЧС, было известно, что погибли 32 человека, из них 2 ребенка, пострадали 84 человека, из них 10 детей. К 15:35 в Минздраве сообщили о смерти одного из раненых в больнице, а количество пострадавших возросло до 99 человек (среди которых 11 – дети).

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