'Звонок, на который уже не будет ответа…' Сеть поразило видео из Харькова, где РФ ударом по типографии убила гражданских

Сеть поразила видеозапись с места сегодняшнего удара российских оккупантов по Харькову. На кадрах видно, что некоторым погибшим начинают поступать телефонные звонки.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Харьков Life". В частности, на видео демонстрируется черный пакет с телом погибшего человека, из которого раздается рингтон телефонного вызова.

Вероятно, к жертве пытается дозвониться кто-то из близких.

"Звонок, на который уже не будет ответа…" – говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ утром 23 мая нанесли около 15 ударов по Харькову, в результате обстрела погибли шесть человек, 11 получили ранения. Также враг ударил по Золочеву, там по меньшей мере двое пострадавших. Под удар в Харькове попали транспортная инфраструктура, подразделение коммунального предприятия и частное издательское предприятие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку врага на Харьков, призвав партнеров предоставить нашему государству больше средств защиты. Российские оккупанты выпустили по гражданским жителям не менее 15 ракет.

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