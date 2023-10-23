Звуки напоминают бензопилу: что известно о новых дронах, которыми РФ атакует Украину. Видео

Во время очередной вражеской атаки по Украине, которая произошла вечером 22 октября, общественности стало известно о применении Россией новых дронов. Эти БПЛА такие же громкие, как Shahed 136 иранской разработки, однако звук их полета другой.

Работу нового БПЛА противника зафиксировала на видео камера наружного наблюдения. Этот ролик показывает, что неизвестные дроны тоже звучат громко и резко, однако звук напоминает не мотор мопеда, а скорее газонокосилку (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

В сети также показали фото обломков БПЛА. Предварительно, двигатели для них могли быть закуплены на китайском сайте AliExpress. Их стоимость крайне низкая – примерно 18 тысяч гривен.

Видео дня

В открытых источниках высказывают мнение, что новые вражеские дроны, судя по всему, собраны вручную из дешевых деталей, но, тем не менее, они работают. По меньшей мере один такой беспилотник смог залететь на территорию Киевщины в ходе российской атаки 22 октября. При этом некоторые пользователи сети сомневаются, что у дешевого дрона с простым двигателем может быть такая дальность, чтобы преодолеть расстояние от границы РФ до Киевской области Украины. Звучала даже гипотеза, что "новый Shahed" якобы могли запустить с территории нашей страны.

Также в сети задались вопросом, есть ли на новом российском БПЛА оборудование, позволяющее избежать радаров нашей ПВО.

Отметим, что спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат ранее подтвердил использование противником нового вида дронов. Он также озвучил информацию, что двигатель мог быть приобретен на платформе AliExpress. Игнат сказал, что такие дроны опасные. Других подробностей пока что нет.

В Defense Express считают, что подобные дешевые дроны использовались Российской Федерацией и ранее. Возможно, главная цель таких БПЛА – воздушная разведка. Дополнительной задачей якобы может быть перегрузка нашей противовоздушной обороны.

"Беспилотники "из палок" – действительно дешевое и эффективное решение для выполнения целого рода сегментированных задач, например возможная визуальная фиксация наших средств ПВО в финальной или других точках маршрута полета", – предположили в Defense Express.

Как писал OBOZ.UA:

– Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались, что вечером 22-го и ночью 23 октября сбили все вражеские воздушные цели: 13 Shahed-136/131, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный БПЛА, тип которого не установлен.

– По данным Генерального штаба ВСУ, параллельно оккупанты совершили обстрел зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданским объектам Константиновки Донецкой области. Эти ракеты перехватить не удалось.

– В Одесской районе обломки сбитого дрона повредили крышу припортового склада. Там возник пожар, но его быстро ликвидировали. Люди не пострадали.

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