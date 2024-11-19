1000 дней сопротивления: в оккупированных городах Крыма и Донбасса украинцы напомнили о себе. Фото

19 ноября, в знак 1000 дней после начала полномасштабной войны, в оккупированных городах Крыма и Донбасса прошла акция сопротивления. Украинцы, находящиеся под российской оккупацией, снова продемонстрировали свою несокрушимость и патриотизм.

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От Севастополя до Енакиево на стенах и улицах появились открытки с символикой. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, открытки появились в таких городах как Севастополь, Феодосия, Евпатория, Щелкино, Семеновка, а также в Енакиево на Донбассе.

Эти листовки являются символом несокрушимости и сопротивления, которое продолжается даже в условиях оккупации. Война продолжается, но украинцы даже находясь под оккупацией, не прекращают борьбу.

"Это очередной сигнал захватчикам — граждане Украины в оккупации действовали и будут действовать, потому что никогда не примут взбешенных чужестранцев на своей земле. Поработители из Москвы и их муртады-коллаборанты должны помнить — за каждое преступление, совершенное против украинцев, будет справедливое возмездие", – подчеркнули в ГУР МО.

Напомним, в Киеве во вторник, 19 ноября, в честь 1000 дней после начала полномасштабной войны, монумент "Батькивщина-Мать" был освещен новой патриотической подсветкой. Эта иллюминация стала важным символом несокрушимости и единства украинского народа во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский на 1000 сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План устойчивости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

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