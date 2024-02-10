11 самолетов-ракетоносцев в режиме ожидания: в сети появились спутниковые снимки аэродрома 'Энгельс-2'. Фото

На аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области России в режиме ожидания находится более десятка ракетоносцев оккупантов. Борты осуществляют тренировки и перемещения между аэродромами в северной и центральной части РФ.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные мониторинговыми каналами. По состоянию на утро 8 февраля на аэродроме находились 11 самолетов:

– 7х Ту-95мс;

– 4х Ту-160;

– 2х Ил-76/78.

Напомним, 23 января 2024 года на аэродроме "Энгельс-2" находились шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, два бомбардировщика-ракетоносителя Ту-160 и один военно-транспортный самолет Ил-76/78, а также арсенал ракетного оружия.

По состоянию на дату съемки подготовка к нанесению ракетного удара отмечена не была.

10 января на территории аэродрома оккупантов "Энгельс-2" упали два БПЛА. Россияне заявили, что дроны сбили их ПВО. О последствиях не сообщили.

Известно, что в 2021 году авиабаза в Энгельсе была единственной в России, где базировались стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 г. она используется для проведения масштабных авиационных ударов против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С начала 2024 года в России произошло уже 11 авиакатастроф. Российская авиация все чаще сталкивается с разными проблемами преимущественно из-за введения санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

– 7 февраля Силы обороны уничтожили ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор") российских войск. Вражескую "птичку" вместе с экипажем навеки приземлили на Авдеевском направлении.

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