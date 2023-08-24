'18-летних призывников поселили вместе с зеками': родственники мобилизованных жалуются на порядки в армии РФ. Перехват

Российские оккупанты снова жалуются на неподобающие условия на фронте. Как оказалось, 18-летних призывников селят вместе с заядлыми зеками "Шторм-Z".

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Об этом сообщили по телефону родственники мобилизованных. Разговор был перехвачен Главным управлением разведки Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В эту казарму большую привезли. В основном там одни зеки. Детей вместе с зеками... А они пьют там, непонятно, что творят", – заявляют россияне.

Родственники российских молодых солдат недовольны таким размещением, в этом они обвиняют власть из-за отсутствия контроля.

Кроме того, многие рассказывают, что из близких и знакомых отправили в горячие точки.

"Пробыли почти год сейчас и всех на горячую точку", – заявляют родственники.

При этом, судя по разговору, российским военным планируют не платить зарплату.

"С 1-го сентября начнём распускать, оружие начинаем всё сдавать. Сидим месяц без зарплаты, будем потихоньку по одному вывозить", – рассказывают в телефонной беседе.

Как оказалось, молодым бойцам придется месяц сидеть совершенно без оружия, ведь скоро их контракт закончит и их выгонят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Один из российских оккупантов признался в перехваченном разговоре, что мобилизировать в России практически некого. Он пожаловался, что это будет "не мобилизация, а эвакуация".

– Другой рассказал, что сначала хотел "закосить" от армии, но в итоге все же поехал в Украину. Теперь он жалуется, что его без подготовки отправляют на передовую вместо тех, кто отказывается выполнять приказ.

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