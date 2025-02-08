Сентябрь 1916 года. На западном фронте Первой Мировой войны более чем через два года непрерывных боевых действий все воюющие стороны были очень истощены. Долгое время линия фронта не претерпела изменений, а каждая попытка пойти в атаку, но хоть как-то сдвинуть противника превращалась в бессмысленное кровопролитие.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

І ось… Вперше в історії людства на позиції німецьких військ поблизу річки Сомма рушили нові "залізні монстри". Це були перші танки Великобританії Mark I, які змогли прорвати оборону німецьких військ углиб на 5 кілометрів. Незважаючи на приголомшливий успіх з 49 машин, що пішли у нічний марш до фронту, на початкове положення висунулося лише 32, а у підтримці атаки піхоти взяло участь 18. Але й цієї кількості виявилося достатньо, щоб вплинути на хід бойових дій.

З’явившись на полях битв Першої Світової війни, танки відрізнялись своєю технічною ненадійністю та недосконалістю. Наприклад, для обслуговування британського танку Mark I потрібно було 8-9 військовослужбовців, а для німецького А7V всі 18. Швидкість машин не перевищувала 10 кілометрів на годину. Танки озброювались кулеметами, а в деяких випадках гарматами ефективна дальність стрільби яких була не більше двох кілометрів, і то тільки при повній зупинці машини, яка відразу ставала мішенню для ворожої артилерії.

Але це був початок більш ніж сторічної епохи панування танків на полі бою. Пройде лише 23 роки, і танкові клини 19 моторизованого корпусу Гудеріана стрімко прориватимуть оборону Польської та Французької армій на полях Другої Світової війни. Перша світова війна дасть поштовх подальшого розвитку танкових військ у всьому світі та закладе засади для включення стрімких масованих танкових атак до доктринальних документів найбільш сильних держав світу. Значний стрибок розвитку танків відбувся у часи Другої світової війни. Результатом якої стало створення основного бойового танку, який практично замінив легкі, середні та важкі танки. Передусім мова йде про британський Чіфтейн, американський М60, німецький Леопард та радянський Т-64.

На мою думку, пік розвитку танкових військ припадає на 70-ті – 80-ті роки минулого сторіччя. Саме тоді з’являються такі зразки як Челенджер, Леопард-2, Абрамс, Леклерк та Т-80. Звісно, нові танки з’являються і сьогодні, але за своїми маневреними характеристиками та вогневою потужністю вони принципово не відрізняються та не перевершують модернізовані версії вищезазначених машин.

Понад сто років танки лишались грізним аргументом на полі бою. В ході війни у Сирії та на початку російської агресії проти України танки ще мали значний вплив на хід бойових дій під час російської агресії. Проте з появою на полі бою дронів-камікадзе роль танків почала знижуватись. Адже ресурсомісткий та дорогий (від 5 і аж до 50 мільйонів доларів за одиницю) зразок військової техніки може легко знищити дрон за 500 доларів. І це не кажучи про безцінні втрати людських життів.

І ось… Коли за понад два роки російсько-української війни фронт перетворився на позиційний тупик, а атаки стали схожі на безглузді кровопролиття, у грудні 2024 року Збройні сили України вперше в історії людства здійснили наземну атаку дронів на позиції російських окупаційних військ. Українські сили здійснили свій перший наземний удар виключно з використанням роботизованих систем замість піхоти. Це сталося біля населеного пункту Липці Харківської області.

Українські сили застосували десятки роботизованих систем, зокрема безпілотні апарати, оснащені кулеметами, а також дрони для встановлення і знешкодження мін на позиціях противника. У результаті операції було успішно знищено російські позиції.

Звісно, сьогодні роботизовані комплекси поки що відрізняються своєю недосконалістю. Велика кількість питань виникає через застосування засобів радіоелектронної боротьби. Проте ймовірно, що сьогодні ми спостерігаємо початок кінця ери пілотованих танків, як колись танки поступово витіснили кавалерію зі світових театрів війни.

Пройде не так багато часу, коли на полі бою пануватимуть повітряні, наземні та морські платформи дистанційно пілотованих дронів, а також комплекси під управлінням штучного інтелекту. Масоване застосування цієї техніки у поєднанні з кібернетичними атаками на телекомунікаційну інфраструктуру вірогідного противника ляже до доктрин "Бліцкригу ХХІ сторіччя". Це дозволить за лічені години чи дні з мінімальними втратами відкинути будь-яку країну до середньовічного стану та змусить капітулювати перед технологічно-розвинутим противником.