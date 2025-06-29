20-30 атак в день: в ВСУ рассказали, как дрон 'Королева Шершней' отражает штурмы на Покровском направлении. Видео

На Покровском направлении воины Сил обороны Украины используют для отражения штурмов РФ БПЛА "Королева Шершней". Это большой украинский FPV-дрон, который был разработан как многофункциональная платформа для выполнения различных боевых задач.

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Об этом "Суспільне Донбас" рассказал экипаж FPV-дронов 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. По словам пилота Павла, этот дрон может нести до шести килограммов взрывчатки, работает как бомбардировщик и помогает останавливать российские штурмы.

"Среди "Диких Шершней" – это "Королева". Она гораздо больше, 17 дюймовая. Имеет очень большую подъемную силу. Можно использоваться как камикадзе. Но наиболее эффективно они себя показывают как "сбрасыватели", как "бомберы", – сказал военный.

На Покровском направлении в том числе и этими беспилотниками противодействуют российской пехоте. А во время одного из штурмов в январе "Королеве Шершней" удалось уничтожить танк оккупационной армии.

На этом участке фронта противник атакует позиции ВСУ ежедневно, за сутки происходит 20-30 штурмов. Россияне пытаются выйти ближе к Краматорску, чтобы перекрыть нашим защитникам логистику.

"Штурмов очень много. Если только пехота, то пехоту не знаю, как считать. Штурмов 20-30 в день. Они только штурмуют и штурмуют. У нас был рекорд 34 вылета в день, и это только на пехоту летали", – рассказал Павел.

Он отметил, что дронами "Королева Шершней" управляют универсальные специалисты, которые в полевых условиях также могут починить беспилотник.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", которые являются гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

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