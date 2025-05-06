200 боев за сутки: на каких направлениях активизировались войска РФ. Карта

Украинские военные продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений на линии фронта.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 6 мая 2025 года. Больше всего враг теснит на Покровском направлении.

За прошедшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 80 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, применив две ракеты и сбросив 175 управляемых авиационных бомб. Кроме того, было совершено более 6100 обстрелов, 113 из которых – из реактивных систем залпового огня, а также зафиксировано применение 3344 ударных БПЛА.

За вчерашний день авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 24 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, два командных пункта, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства противовоздушной обороны и четыре другие важные цели врага.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении в течение суток зафиксировано пять вражеских атак. Украинские защитники отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово, а также в направлениях Новоосиново и Глушковки.

На Лиманском направлении противник совершил 31 атаку, пытаясь прорвать оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Нового, Колодязей, Мирного, Торского и в направлении Зеленой Долины.

На Краматорском направлении украинские бойцы отбили четыре вражеские атаки в районе Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении зафиксировано шесть атак противника в районах Торецка и Озаряновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 78 вражеских атак вблизи Сухой Балки, Старой Николаевки, Водяного Второго, Новоторецкого, Шевченко, Удачного, Успеновки, Троицкого, Котляровки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 24 вражеских штурма в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Комара и в направлении Одрадного.

Кроме того, противник семь раз атаковал позиции украинских военных вблизи Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степового, Малых Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки, российские оккупанты совершили 14 атак на позиции украинских защитников.

На Северском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 вражеских атак. Противник совершил 330 артиллерийских обстрелов, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня, а также нанес 12 авиационных ударов с применением 27 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 6 мая Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 321 единицу военной техники и вооружения российской армии. Личный состав вражеского войска защитники проредили еще примерно на 1430 солдат и офицеров.

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