Через год-полтора Россия развалится, Украина должна продержаться. Интервью с Обуховым

Несмотря на то, что текущий этап российско-украинской войны не приносит заметных успехов на поле боя стране-агрессору России, несмотря на многочисленные проблемы РФ, связанные с войной, Кремль не откажется от нее ни при каких условиях, поскольку выхода у него нет: либо победа, либо смерть. Удар по "православным" военным преступникам возле Успенского собора Киево-Печерской лавры де-факто был посланием: нам все равно, по каким целям бить, мы не остановимся.

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От главы неонацистского государства Владимира Путина не стоит ожидать того, чего в свое время не сделал глава нацистской Германии Гитлер – того, что он остановится, осознав всю тяжесть своего положения. Тем не менее, в силу объективных причин, уже через год-полтора Россия "развалится".

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Удар России по Киево-Печерской лавре, по важному культурному, историческому, духовному объекту – это пересечение определенных "красных линий", переход Рубикона? Согласитесь, это нечто, выбивающееся из привычных атак Кремля по Украине.

– Я бы не говорил о каких-то Рубиконах и "красных линиях". Это немного банально. Все эти Рубиконы и линии давно пройдены. С моей точки зрения, это сигнал: дескать, для нас не имеет значения, по каким целям наносить удары, мы не остановимся, мы будем продолжать.

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Об этом не будут говорить публично, но у них в мозгах, начиная от первого лица, Путина и его окружения – есть понимание, что у них нет другого выбора – либо победа, либо все они отправляются на тот свет.

Думаю, что Зеленский это также понимает, но, тем не менее, пытается склонить Кремль к переговорам, привлечь Путина к участию в каких-то встречах. Я предполагаю, что это просто дипломатия. Все это бессмысленно. Не пойдет Путин ни на какие переговоры и встречи, ему это не надо. У него достаточно того, что есть контакт с Трампом, есть негласные договоренности, что пока Трамп не будет поставлять то критическое и важное вооружение, которое необходимо Украине.

Прежде всего, речь о Patriot. Украине нужны не просто ракеты, но и батареи, которых не хватает ни в Одессе, ни в Киеве, ни в Днепре. Поэтому Москва чувствует себя уверенно. В Украине много говорят об уничтоженных российских НПЗ, но давайте вспомним историю.

Когда союзники уже окружили Германию, когда танки стояли в 100-200 километрах и были готовы войти, разве Гитлер сказал: "Мы сдаемся, давайте остановимся, не трогайте Германию, а все остальное ваше"? Такого не было. Тогда почему вы ждете от Путина того, чего не сделал Гитлер? Ведь Россия сегодня, по сути, преемница того Рейха, и неонацизм там по полной программе. Для меня это очевидная истина.

– Еще одна очевидная истина состоит в том, что на поле боя российской армии не удается достичь особых успехов. Более того, она даже теряет территории, которые ранее оккупировала.

– Какой вывод можно из этого сделать? Даже если она потеряет половину Крыма, дело в том, что чем больше будет давление со стороны Украины, тем больше будет потерь у Украины, потому что тот, кто наступает, несет в 2-3 раза больше потерь.

– Но линия разграничения практически заморожена. Мы не говорим о победе Украины – мы говорим о логике действий Кремля. На что он рассчитывает, на что делает ставку?

– Они рассуждают так: да, на земле ситуация заморожена, но мы все равно победим, потому что мы воюем с "нацистами". Мы соберем больше сил, танки, самолеты, будет мобилизация, помогут союзники – Северная Корея точно, Иран – потенциально, хотя Китай, конечно же, под вопросом. Он не будет давать России вооружения. Но компоненты на ракеты поступают даже из Европы.

– Но и у Украины есть союзники.

– Да, у Украины союзники гораздо мощнее.

– Что в таком случае происходит дальше? Продолжается бесконечное противостояние на поле боя без особых успехов. На что рассчитывает Кремль?

– Вы забываете о том, что эти сволочи будут по-прежнему ракетами доставать все города Украины, и мирные люди будут гибнуть каждую неделю, помимо линии фронта. Путин может положить еще хоть полмиллиона, ему на это наплевать. Но он будет методично обстреливать Украину ракетами. Ракеты у него еще есть, они будут собираться. Я вас уверяю, в России есть места, до которых никакие украинские средства не достанут. На Урале в горах есть 2-4 таких места, где собирают компоненты для ракет. Может быть, ракеты целиком. По таким целям нужно бить только серьезным вооружением, баллистикой, крылатыми ракетами типа Tomahawk. Такого оружия у Украины нет, и я не знаю, когда она его получит.

Тем временем, в России эти ракеты будут собираться, доставляться, запускаться, и мирные люди будут гибнуть каждый месяц, каждую неделю. Вы можете себе это представить?

– И именно на это делает ставку Путин?

– Да.

– Удивительный факт произошел в публичном пространстве России. Депутат Госдумы, коммунист Вячеслав Мархаев публично обвинил Путина в неэффективном руководстве страной и напомнил о несменяемости власти в России. Это очень серьезный сигнал, не так ли? Допускаете ли вы, что Путину пора бы обратить внимание на обстановку внутри страны?

– Я не вижу здесь для него никаких опасностей. Коммунисты для него – это никто. Им просто скажут – Володин или кто-то еще: кто вы такие? Вас нужно запретить, потому что вы наше прошлое. Мы покончили с коммунизмом в 1991 году. Мы воюем с нацистами, а вы не понимаете, что это такое. Заткнитесь, либо мы вообще лишим вас мандата.

Поэтому обращать на это внимание странно. Это вообще ничто. "Единая Россия" – это как в Третьем рейхе национал-демократическая партия. Она доминировала, полностью контролировала все ветки власти. Сегодня все ветки власти полностью контролирует "Единая Россия" и силовики.

А то, что позволяют делать подобные заявления – попытка показать, что дескать Россия демократическая страна, здесь можно критиковать власть, но это неправильная критика.

– Ранее вы говорили о том, что конец режима в России приближается, и связывали это с 12-летним циклом.

– Да, цикл в 12 лет, начиная с 1881 года. 1905, 1917, 1929, 1941 и так далее, плюс-минус один год.

– То есть, как минимум, по этой причине режим должен пасть в ближайшее время. Но когда именно?

– Вот мы и подходим к самому интересному. Мой прогноз, что Россия распадется через год-полтора. Но Украина должна выжить на протяжении этого года-полтора. Вы представляете, что будет зимой? Вы не представляете. Я уезжаю из Украины, потому что я представляю. Здесь может не быть ни тепла, ни света, ни воды, ни канализации. В тысячах домов.

– Я настроена более оптимистично, чем вы. Начнем с того, что два раза подряд таких суровых зим, какой была последняя, просто не может быть сугубо статистически. Следующая зима, наверняка, будет не настолько суровой.

– Хорошо. Не будет. Но будет -5… -10, а в квартире 0… -5.

– По какой причине? Потому что Россия нарастит удары?

– Я допускаю, что осенью они успокоятся и будут собирать баллистику, крылатые ракеты. Высшее военно-политическое руководство может считать, что ему удастся окончательно додавить и разрушить энергетическую инфраструктуру Украины и столицы, и пары других городов.

– Но пока, судя по регулярным атакам, никаких ракет они не собирают – все запускают на Украину уже сейчас.

– Вы не увидите этой подготовки. Может быть, об этом знают западные разведки.

– Но наверняка эта информация передается также и руководству Украины, которое, кстати, не сидит сложа руки и активно работает с союзниками. И сами союзники также не сидят сложа руки. Все понимают опасности.

– Я тоже надеюсь, что подобного развития событий не будет. Но все-таки давайте не забывать историю. Нацистская Германия не сдалась. Она билась до последнего. Никакие танки на Москву не пойдут, потому что это ядерная война. И все это понимают.

– Кто собирается идти танками на Москву?

– А как иначе вы Путина из Кремля либо бункера выкурите? Как отвезете на военный трибунал?

– Я думаю, что здесь последней точкой станет экономический фактор.

– Да, но полномасштабная война продолжается уже пять лет, и ничего не меняется.

– Потому что Россия – ресурсное государство, но любому ресурсному государству рано или поздно придет конец, если тратить столько денег на войну.

– Я вам даю свой прогноз. Еще год-полтора – и в России и с экономикой, и с политикой – все закончится. Отколется либо Якутия, либо Дальний Восток, либо Кыргызстан. И все развалится.

За один год уже ничего не будет. Ничего.

Но наша задача – сделать так, чтобы Украина благополучно выжила до этого времени.