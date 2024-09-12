220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий 'баллистику' из Ирана. Фото

Спутники Maxar зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое предположительно перевозит баллистические ракеты малой дальности "Фатех-360" из Ирана. На борту находится около 220 боеприпасов дальностью более 112 км.

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Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на украинский источник. Отмечается, что судно Порт Оля 3 через Каспийское море прибыло в российский порт 4 сентября.

По прибытии на территорию РФ ракеты погрузили на грузовой поезд. Два дня спустя другой спутниковый снимок показал, что корабль покинул порт.

Издание отмечает, что участились случаи, когда корабли отключают систему отслеживания, чтобы скрыть свои перемещения. Такая тенденция стала широко распространена в Каспийском море, поскольку Иран и Россия продолжают торговать оружием. Эта стратегия получила название "захождение в темные порты".

Ограниченные данные отслеживания показывают, что судно Порт Оля 3 регулярно курсирует между Ираном и Россией, пишет издание. Куда были доставлены баллистические ракеты по прибытии в российский порт, неясно, однако есть предположение, что речь идет о военном полигоне под названием Ашулук. Там проводят испытания и обучение перед использованием на поле боя.

Напомним, официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев. Не исключено, что толчком к этому визиту, а также пересмотру политики ограничений для США стали новости о передаче баллистических ракет Ираном России.

Издание The Guardian сообщило, что Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 сентября МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахриара Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

– 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

– В связи с этим США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Они будут иметь значительные экономические последствия для Тегерана.

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