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220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий "баллистику" из Ирана. Фото

Марина Погорилко
War
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220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий 'баллистику' из Ирана. Фото

Спутники Maxar зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое предположительно перевозит баллистические ракеты малой дальности "Фатех-360" из Ирана. На борту находится около 220 боеприпасов дальностью более 112 км.

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Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на украинский источник. Отмечается, что судно Порт Оля 3 через Каспийское море прибыло в российский порт 4 сентября.

По прибытии на территорию РФ ракеты погрузили на грузовой поезд. Два дня спустя другой спутниковый снимок показал, что корабль покинул порт.

220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий "баллистику" из Ирана. Фото

Издание отмечает, что участились случаи, когда корабли отключают систему отслеживания, чтобы скрыть свои перемещения. Такая тенденция стала широко распространена в Каспийском море, поскольку Иран и Россия продолжают торговать оружием. Эта стратегия получила название "захождение в темные порты".

220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий "баллистику" из Ирана. Фото
220 ракет малой дальности: со спутника зафиксировали российский корабль, перевозящий "баллистику" из Ирана. Фото

Ограниченные данные отслеживания показывают, что судно Порт Оля 3 регулярно курсирует между Ираном и Россией, пишет издание. Куда были доставлены баллистические ракеты по прибытии в российский порт, неясно, однако есть предположение, что речь идет о военном полигоне под названием Ашулук. Там проводят испытания и обучение перед использованием на поле боя.

Напомним, официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев. Не исключено, что толчком к этому визиту, а также пересмотру политики ограничений для США стали новости о передаче баллистических ракет Ираном России.

Издание The Guardian сообщило, что Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 сентября МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Исламской Республики Иран в Украине Шахриара Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

– 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины.

– В связи с этим США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Они будут иметь значительные экономические последствия для Тегерана.

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