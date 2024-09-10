'Используют в ближайшие недели': США подтвердили поставку Ираном баллистических ракет России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Ираном баллистических ракет России для использования в войне против Украины. В этой связи США планируют ввести новые санкции против Ирана.

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Об этом сообщает The Washington Post 10 сентября, Блинкен отметил, что новые санкции будут объявлены в ближайшее время и коснутся, в частности, иранской государственной авиакомпании Iran Air.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран в частности, что этот шаг был бы опасной эскалацией", – сказал Блинкен.

Ранее иранские чиновники отрицали отправку оружия в РФ. Госсекретарь США подчеркнул, что Россия уже получила эти ракеты от Ирана и, вероятно, использует их в ближайшие несколько недель.

Снабжение иранского оружия значительно усиливает арсенал Москвы в критический момент его войны против Украины, когда Киев продолжает контрнаступление, но сталкивается с трудностями на востоке.

В ответ на призывы Украины об увеличении военной помощи со стороны США Блинкен отметил, что планирует посетить Киев для проведения консультаций с его руководством.

Ранее представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран никогда не был частью российско-украинской войны и страна выступает за ее политическое урегулирование. Дипломат продолжил, что обвинения в передаче России иранских баллистических ракет "безосновательны".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует резкую эскалацию войны.

Напомним, Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

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