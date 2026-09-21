"69 % имеют судимость": в ВСУ рассказали о кадровом пополнении армии РФ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российская армия располагает достаточными силами и средствами, однако признаков существенного пополнения личного состава пока не наблюдается. При этом 69 % её военнослужащих имеют судимость.

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Об этом "Укринформу" сообщила пресс-секретарь Группировки войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко. Она также рассказала о возрастном составе группировки и мотивах, по которым россияне поступали на службу.

По словам Шевченко, наибольшую долю составляют военные в возрасте от 31 до 40 лет – 36%. Еще 31% приходится на людей в возрасте от 21 до 30 лет, 24% – от 41 до 50 лет, а 9% – от 18 до 20 лет.

Анализ мотивационных факторов показывает, что 31% военнослужащих подразделений ВС РФ пошли на службу, чтобы избежать уголовной ответственности. Еще 26% проходят службу по контракту, 24% вступили в российскую армию для улучшения материального положения, а 13% были призваны во время мобилизации.

Еще 6% приходится на другие мотивационные факторы, которые разведчики не уточняют.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 20 сентября Силы обороны Украины уничтожили 1660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения общие боевые потери России в живой силе достигли 1 млн 519 тыс. 650 человек.

За сутки украинские военные также уничтожили 526 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 75 артиллерийских систем, 17 наземных робототехнических комплексов и 1728 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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