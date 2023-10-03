76-летняя украинка, вывезенная в РФ, преодолела 4000 км, чтобы вернуться в родное село на Харьковщине. Фото

76-летняя женщина, которую после ранения вывезли в российский Белгород, преодолела 4 тыс. километров, что вернуться на родную Харьковщину. Ей пришлось ехать через Латвию, Литву и Польшу, на дорогу ушла неделя.

Историю пани Веры, в настоящее время единственной жительницы села Дементиевка Харьковской области, что недалеко от границы с РФ, рассказали Reuters и EPA. Это село трижды переходило из рук в руки (фото размещены внизу новости).

Женщина говорит, что видела и бомбы, и снаряды, и фосфорные боеприпасы. В мае 2022 года она получила ранение из-за прилета снаряда.

По словам пани Веры, окно и дверь вылетели, а земля "поднялась". Женщина истекала кровью, но выползла на улицу – после чего не помнит, кто ее нашел.

Пришла в себя она в больнице в Белгороде (РФ). Там пробыла месяц, а в это время местные российские власти готовили ей документы для лагеря беженцев.

"Я сказала, что никуда не пойду, сяду здесь в Белгороде на скамейке у вокзала. Но потом меня нашла невестка и с помощью волонтеров меня забрали", – сказала Вера журналистам.

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Ехать напрямую и пересечь границу было невозможно. Поэтому путь женщины составил 4 тыс. км и пролег через Латвию, Литву и Польшу. На это ушла неделя.

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины деоккупировали часть Харьковщины. Сейчас Вера живет в селе одна. Несколько ее односельчан остаются в РФ, и она не знает, где именно.

Ближайшие соседи – в 11 километрах. Но женщина говорит, что ничего не боится.

Ее дом сгорел, поэтому она живет во временном сооружении, выращивает овощи, мечтает о козе.

А также ухаживает за памятником пяти защитникам Украины, погибшим здесь в боях.

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