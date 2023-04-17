'Живым не сдамся': житель Харьковщины застрелил двух напавших на его дом оккупантов и ушел воевать под Бахмутом. Видео

59-летний Николай Ковалев из поселка Старый Салтов на Харьковщине рассказал, как убил двоих оккупантов, напавших на его дом, убежал, а затем вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную страну. Мужчина девять месяцев провел на фронте, участвовал в боях под Бахмутом, а сейчас вернулся домой.

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Свою историю Николай рассказал "Суспільному". Оккупанты зашли в Старый Салтов в 40 км от Харькова 19 марта 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тогдашний сельский глава Эдуард Коновалов отдал захватчикам ключи от школы, и они разместились в поселке. В тот же день заявились к Николаю Ковалеву домой: кто-то донес им, что у мужчины была "ярая антироссийская позиция".

"Подъехало несколько машин. Остановились, вышли и разошлись по улице. Я жене сказал: "Это к нам, беги во флигель к мамке, я им живым не сдамся", – рассказал Николай.

Калитка была закрыта, поэтому российские военные перелезли через забор.

"Слышу – открывается дверь и кто-то кричит: "Хозяин!" Говорю: "Я здесь". – "Выходи". Я вышел по-домашнему. Он считал, что я никакой опасности для него не представляю, но не рассчитал, что у меня за спиной был пистолет. В котельной я его и застрелил", – вспоминает мужчина.

Николай защищался от захватчиков их же оружием, которое успел забрать из машин разбитой колонны росгвардии у соседнего села Шестаково. У врага остались там автоматы, пистолеты, гранаты. В тот момент район уже был отрезан от Харькова.

Увидев, что их товарищ застрелен, военные РФ сначала стали убегать, а затем открыли огонь по дому, стреляя из всего, что у них было.

"Я выбросил несколько гранат и в домашних тапочках вылез через окно в ванной и побежал в лес. Но кто-то из местных их сориентировал, россияне перекрыли мне уход, пришлось еще там повоевать, еще одного убил", – рассказал Николай.

Женщины успели спрятаться во флигеле, но маму Николая после визита "гостей" забрала скорая в Волчанск с гипертоническим кризом, а жену оккупанты схватили и отвезли в Веселое. Там ее продержали две недели "на бутылке горячей воды и полпачки печенья".

"ФСБ приезжала, стреляли, зубы выбили, но она не знала, где я. В конце концов, через две недели, ее отпустили. Но за женой следили", – рассказал мужчина.

Николай скрывался четыре дня, по ночам пешком шел до Харькова. Когда дошел, на блокпосту его остановили наши военные: проверяли и допрашивали, поскольку у мужчины не было с собой документов.

Возле Кулиничей его забрала дочь. Там Николай впервые попал под минометный обстрел и стал привыкать к военным будням. От дочери узнал, что от дома, который Николай строил и обустраивал более 30 лет, осталось одно пепелище.

В Харькове Николай пошел в военкомат, но ему отказали: мужчине было 59 лет. Тогда он поехал в Закарпатье, где его взяли в пехоту.

"Их должен был кто-то останавливать, а кто? Я считаю, что пусть такие мужчины, как я, идут воевать, чем молодежь. Молодежь еще нужна, генофонд все же", – говорит он.

На фронте он пробыл 9 месяцев: сначала на Херсонщине, потом в окрестностях Бахмута.

"В моем батальоне все добровольцы. Они там с февраля, первые бои они приняли только с автоматами и гранатометами. Это все патриоты, они бросили все. У одного моего побратима – 250 ульев пчел. Наш ротный до войны зарабатывал 250 тысяч гривен, а ушел воевать, был ранен и вернулся на фронт", – рассказал Николай.

В декабре мужчине исполнилось 60 человек, и его демобилизовали. В прошлом он работал предпринимателем, сдавал на переработку металлолом.

Теперь восстанавливает документы, чтобы получить компенсации за потерянное жилье. Его семья сейчас в Западной Украине, сам Николай – в Харькове: "Что делать дальше, еще не решил".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На ферме в Гусаровке на Харьковщине во время оккупации коровы от голода стали грызть друг другу хвосты. Кроме того, коровники постоянно подвергались обстрелам.

– По данным местных властей, на Харьковщине оккупанты совершали такие же преступления, как и под Киевом. Они не щадили даже женщин и детей.

– Житель Харьковщины рассказал, как враг расстреливал авто людей, которые пытались выехать на безопасные территории. Оккупанты видели, что в машинах были дети.