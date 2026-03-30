8 корпус ДШВ первым в ВСУ превратил уничтожение врага в цифровой сервис: как это работает. Фото

8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ ввел цифровой сервис для поражения целей под названием Target Hub. Его интегрировали в систему ситуационной осведомленности Delta и уже используют в подразделениях группировки войск "Курск". Развертывание началось в марте 2026 года после двухмесячного тестирования на Северо-слободском направлении.

Информацию обнародовала пресс-служба 8 корпуса ДШВ ВСУ на своей странице в Facebook. Там объяснили принцип работы системы и привели оценку командования.

В частности, командир корпуса Дмитрий Волошин заявил: "У оккупантов больше нет условных 3 суток, пока мы согласовываем бумаги. У них есть всего несколько минут, чтобы помолиться".

Как изменили процесс

Ранее военные могли обнаружить цель, но не всегда имели возможность сразу ее уничтожить. Нужно было оформлять распоряжения, согласовывать их и передавать по цепочке. Иногда это длилось до трех суток, и цель просто исчезала.

Теперь все работает значительно быстрее. Принцип, как его описывают сами военные, напоминает сервис такси: цель фиксируют, находят ближайшее подразделение и передают задание на поражение.

Это звучит довольно просто, но за этим стоит сложная координация. Оператор видит данные разведки в одном интерфейсе и сразу понимает, кто именно может поразить цель. Без звонков, без бумаг, без долгого ожидания. Все решается буквально за минуты.

Как работает система

Модуль Target Hub позволяет создавать и классифицировать цели в реальном времени. Система автоматически помогает определить исполнителя и расставить приоритеты для поражения. При этом она устраняет ситуации, когда несколько подразделений атакуют одну и ту же цель и тратят ресурсы.

Координация происходит как внутри подразделения, так и между различными бригадами. Вся информация хранится в единой цифровой экосистеме. Это уменьшает риск потери данных и, как отмечают военные, минимизирует человеческий фактор.

Развертывание системы

Внедрение Target Hub инициировало командование 8 корпуса ДШВ. Систему два месяца отрабатывали непосредственно в боевых условиях на Северо-слобожанском направлении. К процессу присоединились разработчики из Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны (ЦИРОТ), которые работали в составе сводного отряда "5 Центр ISTAR" вместе с группой цифрового развития штаба корпуса.

Во время тестирования военные сразу передавали свои замечания. Их учитывали и вносили изменения почти в режиме реального времени. В январе и феврале систему доработали. И уже с марта началось полноценное развертывание во всех подразделениях группировки "Курск". Параллельно модуль заработал на оперативном уровне – в Основном командном пункте и Центре объединенной огневой поддержки.

Завершить развертывание по всей группировке планируют в апреле 2026 года. И, как говорят в корпусе, интерес к этой системе уже проявляют другие подразделения ВСУ.

"Опытом 8 корпуса уже заинтересовались другие группировки ВСУ и мы готовы стать базой для масштабирования этой технологии на все Силы Обороны Украины", – говорит полковник Дмитрий Волошин.

Контроль и аналитика

Кроме скорости, система дает еще одно важное преимущество – полный учет поражений. Теперь каждое действие фиксируется: что именно было целью, какие силы ее поражали, когда это произошло и какой результат получили.

Командование получает подробную аналитику и может оценивать эффективность подразделений. Это позволяет принимать решения на основе данных, а не только на отчетах или отдельных сообщениях. Ранее в условиях бумажной или устной координации такой прозрачности фактически не было.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне 30 марта потери российских захватчиков в живой силе составили 870 человек.

Также враг потерял четыре танка, четыре боевые бронированные машины, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 2471 беспилотный летательный аппарат, 183 единицы автомобильной техники.

