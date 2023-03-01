80% и более: Наев оценил эффективность украинской ПВО и рассказал о подготовке к ракетным атакам врага

На сегодняшний день украинская ПВО работает максимально эффективно. Процент сбитых нашими защитниками воздушных целей составляет 80%, а то и больше.

Видео дня

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что украинское командование делает все, чтобы стойкость нашей ПВО была на самом высоком уровне.

"В настоящее время процент сбивания ракет очень изменился и равен 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", – подчеркнул Наев.

В то же время командующий Объединенными Силами ВСУ отметил, что расслабляться и недооценивать врага не стоит, ведь противник меняет тактику нападения с воздуха и способы применения соответствующих средств.

По словам Наева, украинские защитники проводят анализ после каждой вражеской авиа-атаки.

"Этот анализ доводится командирам и они, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", – отметил командующий ОС ВСУ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что к декабрю эффективность украинских систем противовоздушной обороны возросла с 50% до 80% от начала полномасштабной войны. По его словам, украинские бойцы умело используют комбинацию собственных систем ПВО, подаренных партнерами и систем советских времен, что и является секретом успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Защита украинского неба начала усиливаться очень сильными вещами. Наши Воздушные силы ожидают поставки дополнительных батарей и ракет в NASAMS, ЗРК Patriot и SAMP/T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что Украине сейчас нужен авиационный компонент ПВО для более эффективного противостояния атакам РФ.

Украинские военные завершают обучение на системах ПВО Patriot в США. В Пентагоне очень одобрительно характеризуют успехи наших бойцов. Соединенные Штаты и другие союзнические государства научили уже 4000 украинских солдат управлять и пользоваться западным оружием.