"А чего ждать?" Раненый оккупант доложил командиру о безнадежной ситуации и застрелился

Раненый российский оккупант, находившийся на Александровском направлении без эвакуации, сообщил своему командиру о тяжелом состоянии и заявил, что больше не может терпеть. Во время разговора он сказал, что получил тяжелые ранения, поэтому хочет покончить с собой. Услышав в ответ лишь обвинения, он застрелился.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, обнародовав новый радиоперехват разговора российских военных. В ГУР отметили, что перехват демонстрирует морально-психологическое состояние российских оккупационных войск.

Раненый оккупант просил о помощи, но услышал обвинения

По данным ГУР, в перехваченном разговоре участвует раненый военнослужащий из 348-го мотострелкового полка российской армии, действующего на Александровском направлении.

Оккупант, находясь на позиции, рассказал командиру о своём состоянии и фактически заявил о намерении покончить с собой.

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"Я в расход себя, в расход себя, что ждать, что мучиться? Я не могу, у меня тут правая сторона и левая нога, б..я", — сказал россиянин командиру.

Вместо помощи командир начал обвинять раненого в гибели других российских оккупантов, поскольку тот покинул позицию и "засветил" её, поэтому сам виноват в том, что оказался в таком положении.

"Если бы ты не покинул позицию, ты бы сейчас не мучился, бл...я. А так ты, б...дь, столько людей угробил, на...й, — ты даже не знаешь, сколько, б...дь! Своим, б...дь, бесконтрольным выходом из позиции, ты угробил, б...дь, людей, б...дь!" — заявил командир.

Оккупант застрелился, не дождавшись эвакуации

Как отметили в ГУР, раненый российский военный оставался лежать в поле, его не эвакуировали и даже не оказали элементарной психологической помощи.

После слов командира оккупант в конце концов застрелился.

В разведке подчеркнули, что этот случай является очередным свидетельством проблем в российских оккупационных войсках, в частности, проблем с эвакуацией раненых и отношениями командования к подчиненным.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные главари отправляют российскую пехоту в зону гибели. Украинскаявоенная разведка зафиксировала новую аудиоперехват, демонстрирующую методы управления российскими подразделениями на фронте. На записи командир отказывается дать военным передышку после суток на позициях и приказывает им немедленно выдвигаться вперед, сопровождая приказы угрозами и нецензурной бранью.

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