'А результат?' В Шойгу похвастались 'высокоточным' ударом по Киеву и были высмеяны даже россиянами

В Минобороны России, которое возглавляет Сергей Шойгу, прокомментировали ракетную атаку на Киев утром 21 марта. Там похвастались, что удар "высокоточным" оружием был нанесен по "центрам принятия решений ВСУ".

Об этом сообщили в российских СМИ. Однако в такие заявления властей РФ перестали верить даже обычные россияне.

Минобороны России продолжает цинично врать, об ударах якобы по "центрам принятия решений". На самом же деле российские террористы атакуют жилые дома, детсады и другую гражданскую инфраструктуру в Украине.

"Российская армия ночью нанесла удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по центрам принятия решений ВСУ", – заявили в ведомстве.

В соцсетях россияне высмеяли заявление ведомства. Они пишут, что Минобороны РФ никогда не подтверждает свои громкие слова настоящими результатами, фото или видео.

"А результат?"; "Хотя бы фото, видео отчет"; "Судя по фото утренним, били по тротуарам и дворам жилых кварталов"; "Наглая ложь, ведь известно, что по центрам принятия решений удары никогда не наносятся"; "По Америке ударили что ли?"; "Центры принятия решений знают, что по ним удар нанесли?" – пишут россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 марта во время масштабной российской ракетной атаки мощные взрывы прогремели в Киеве и вблизи области. Силы ПВО работали над уничтожением враждебных целей, однако из-за падения обломков повреждения и пострадали в общей сложности 17 человек.

На атаку российских оккупантов также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и призвал Запад предоставить Украине больше систем ПВО. Он заявил, что украинцы и партнеры страны должны показать, что российский террор всегда в проигрыше.

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