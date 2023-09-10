'Абсолютно вся линия фронта работает на них': Буданов отреагировал на скандал с отключением Starlink возле Крыма

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что глава SpaceX Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму. В частности, он подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink действительно определенное время не работали у полуострова, но подчеркнул, что "вся линия фронта работает на них".

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Об этом Буданов сказал во время форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES) 9 сентября, передает "Интерфакс-Украина". "Лично я не уверен, что Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение", – сказал он.

В то же время глава украинской разведки подтвердил, что Starlink какое-то время не работали вблизи Крыма.

"То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, это я могу абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику. Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я вам могу сказать", – добавил Буданов.

Он также отметил, что Starlink играют значительную роль в войне с агрессором, поскольку многие системы используют их для передачи данных от БПЛА, особенно, когда командный пункт расположен на отдаленном расстоянии.

"Системы Starlink достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них", – сказал руководитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее на CNN вышла статья, где говорится о том, что в прошлом году Маск тайно распорядился отсоединить сеть Starlink недалеко от Крыма, чтобы сорвать секретную операцию ВСУ. Когда подводные дроны с взрывчаткой приблизились к цели, то "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

– Маск, отвечая на обвинения, заявил, что получил срочную просьбу от Киева, но не выполнил ее. По его словам, он не хотел, чтобы SpaceX стала соучастником войны.

– Илон Маск поделился со своим биографом конфиденциальной перепиской с главой Минцифры Украины Михаилом Федоровым, не спросив разрешения у министра. По словам Федорова, это было "не очень красиво".

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