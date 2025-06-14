'Адвокат заставил': пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины. Видео

Украинские бойцы из полка "Азов" взяли в плен уже пятого военнослужащего 150-й мотострелковой дивизии РФ. На этот раз речь идет о Владимире Юрьевиче Сайкове, 49-летнем уроженце Саратова, по образованию - программист.

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По его словам, на фронт он попал не по собственной воле, а из-за банального мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванёк".

Пленный признался, что имел проблемы с законом - попал в неприятную историю, пытаясь помочь знакомому. Все обернулось криминалом. Адвокат предложил "вариант решения": подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы избежать суда и срока. Так он и оказался на фронте.

Под Торецком, говорит, сидел "в какой-то яме", пытался найти лучшее место - и попал в плен. Пробыл два дня в украинском блиндаже, где его кормили, поили и не издевались.

На камеру он уверяет, что никого не убивал, а до этого стрелял только по мишеням на учениях.

Сайков также заявляет, что войну не понимает, смысла в ней не видит и не хочет быть ее частью. Он обратился к россиянам с призывом не повторять его ошибок и не подписывать контракты с военным командованием. По его словам, таких, как он, просто "разводят", а дальше - смерть или плен.

Сейчас пленный готов на обмен и заявляет, что согласен быть обмененным на любого украинского бойца из полка "Азов".

Напомним, ранее другой пленный оккупант рассказал, как попал на войну против Украины, и пожаловался на командование.

Евгений Латухин из 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ попал в плен после попытки поднять флаг РФ на Торецком направлении. Он пожаловался, что его забрали на войну из-за уклонения от службы: мол, согласился подписать контракт, чтобы вернуть водительское удостоверение и разблокировать карточки. А уже на передовой он на собственной шкуре ощутил, что скрывается за фразой о том, что российское командование относится к рядовому составу как к мясу.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант, который хотел сдаться в плен ВСУ и на которого его "боевые товарищи" сбросили взрывчатку с дрона, когда он полз к позициям украинских воинов, не погиб. Раненого россиянина нашли защитники, которые вывезли его в безопасное место и оказали медицинскую помощь. Сейчас россиянин находится в плену и благодарит украинских воинов за свою спасенную жизнь.

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