Аэроразведка пограничников устроила оккупантам 'адский фейерверк' на Запорожском направлении: видео

Украинские защитники нанесли очередные потери российским оккупационным войскам на Запорожском направлении. Аэроразведка Госпогранслужбы Украины успешно ликвидировала вражеский боекомплект (БК) и огневую позицию захватчиков.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГНСУ. Охранники границы днем обнаружили враждебные цели, а ночью организовали "теплый прием" для оккупантов, нанеся им значительные потери.

Пограничники, которые являются неотъемлемой составляющей сил обороны Украины, демонстрируют свою отвагу и профессионализм в борьбе против московских захватчиков. Благодаря их аэроразведке и точным ударам вражеские позиции были уничтожены, что ослабило боевые возможности противника на этом направлении.

"Адский фейерверк" для оккупантов: ночью аэроразведка пограничников уничтожила вражеский БК и огневую позицию захватчиков на Запорожском направлении", – отметили в ГНСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском Харьковской области. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

Напомним, ранее бойцы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав русских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

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