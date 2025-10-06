Агент 'Атеш' устроил диверсию на железной дороге на оккупированной части Запорожья: по ней враг перебрасывал личный состав и боеприпасы. Видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроил диверсию на железной дороге в оккупированной части Запорожья. Он поджег релейный шкаф, тем самым заблокировав движение российских военных грузов.

Информацию опубликовали в Telegram-канале партизанского движения. Там также обнародовали соответствующие фото и видео успешной операции.

Что известно

"Атеш" продолжает парализовывать снабжение оккупантов на юге Украины.

"Наш агент успешно провел диверсию на железной дороге в районе Верхнего Токмака по координатам 47°13'22.2 "N 36°18'21.9 "E. В результате разрушения ключевого релейного шкафа временно заблокировано движение военных грузов на направлениях Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

В военном движении отметили, что по этому участку противник постоянно транспортировал технику, боеприпасы, топливо и личный состав. Сейчас это снабжение приостановлено, что повлекло цепные сбои на передовой, поэтому враг вынужден уменьшать интенсивность наступательных действий и откладывать подготовку новых атак.

"Каждая диверсия "Атеш" приближает свободу Украины и делает войну ближе к дому врага", – написано в сообщении.

Напомним, ранее партизаны устроили несколько диверсий и нарушить логистику российских войск в захваченной части Запорожской области. Они подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы усложнить перевозку грузов.

Как писал OBOZ.UA, также агенты "Атеш" парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом, через который россияне осуществляли поставки на фронт и снабжали заводы и склады на севере и востоке страны. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

