Агенты 'Атеш' провели диверсию на железной дороге Белгородщины и нарушили снабжение оккупантов на севере Харьковщины. Фото и видео

В Белгородской области был выведен из строя ключевой элемент железнодорожной инфраструктуры, которым пользуются подразделения РФ на Харьковском направлении. Из-за остановки движения эшелонов возник дефицит боекомплекта на передовых позициях.

Инцидент произошел на железнодорожной ветке вблизи населенного пункта Разумное в Белгородской области. Об этом сообщает движение "Атеш", которое заявило о диверсии в своем официальном Telegram-канале, отметив последствия для снабжения российских подразделений.

В результате вмешательства в работу автоматики было заблокировано движение на важной транспортной артерии, которую оккупационные войска используют для подвоза ресурсов к группировке "Север". Речь идет о маршруте, задействованном в обеспечении 380-го и 345-го мотострелковых полков РФ, действующих в районах Красного, Мороховца и Лукьянцев на Харьковщине.

Нарушение работы железной дороги привело к серьезным задержкам эшелонов с боеприпасами и топливом, которые не смогли своевременно добраться до пунктов назначения. По оценке движения сопротивления, это привело к временному срыву снабжения и паузе в логистике на передовых позициях. Пока российские службы пытаются восстановить инфраструктуру, канал обеспечения остается нестабильным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская атака на железную дорогу вызвала ранения локомотивной бригады и осложнила движение поездов в ряде регионов Украины. По состоянию на 11 января более 60 рейсов, в том числе международных, курсируют с отклонением от графика. Железнодорожники устраняют последствия обстрелов и ищут оптимальные решения для стабилизации движения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!