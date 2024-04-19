Агенты 'Атеш' разведали военно-морскую базу ЧФ в Новороссийске и намекнули на 'бавовну'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали военно-морскую базу Черноморского флота в Новороссийске Краснодарского края РФ. Партизаны зафиксировали размещение патрульных кораблей и нефтяных танкеров.

Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Также были опубликованы фото результатов разведки.

В частности, агентами была зафиксирована 134-я группа судов обеспечения Новороссийской военно-морской базы.

Кроме того, партизаны выявили базу технического обслуживания флота и крупную нефтетранспортировочную компанию "Черномортранснефть".

Также зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 22160 и нефтяных танкеров страны-агрессора.

"РФ переместила большинство своих военных кораблей в Новороссийск из Крыма. Совсем скоро они будут уничтожаться и здесь", – пообещали партизаны и призвали присоединяться к "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля в разведке Великобритании заявили, что РФ вывела большинство кораблей и подводных лодок ЧФ из оккупированного Севастополя в Новороссийск, где улучшила инфраструктуру для базирования судов на неопределенный срок.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что боевые корабли оккупантов не выходят в Черное и Азовское моря из-за угрозы ударов Сил обороны Украины. При этом враг усилил воздушное патрулирование акватории.

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