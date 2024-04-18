Оккупанты усилили воздушное патрулирование, но не выводят в море боевых единиц: Плетенчук назвал причину

Боевые корабли России из-за угрозы украинских ударов не совершают выходов в Черное и Азовское моря. В то же время оккупанты усилили авиационное патрулирование акватории.

Об этом в эфире телемарафона утром 18 апреля рассказал капитан 3-го ранга, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, в настоящее время в море нет вражеских кораблей.

"Мы видим, что в акватории морей фактически сейчас отсутствуют боевые единицы нашего противника. Они находятся в пункте базирования", – сказал он.

Плетенчук добавил, что враг до сих пор находится в поиске решений относительно того, как изменить ситуацию.

В частности, оккупанты усилили воздушное патрулирование.

"Некоторые мероприятия они проводят, такие как усиление авиационного патрулирования, то есть воздушную составляющую увеличили. Но фактически можно сказать, что ситуация остается в том же состоянии, что в течение последнего месяца. То есть в большинстве своем выходов в море они не осуществляют", – рассказал спикер ВМС.

Прессслужба ВМС по состоянию на 07:00 утра 18 апреля сообщила, что в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют три вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В течение суток в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: в Азовское море – 8 судов, из них три двигались из пролива Босфор; в Черное море – 24 судна, из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Плетенчук рассказал, что у России есть проблемы с применением "Калибров" из акватории Черного и Азовского морей. По его словам, логистика по загрузке этих ракет осталась в оккупированном Крыму.

Также спикер ВМС на днях сообщил, что Черноморский флот РФ фактически потерял треть кораблей, среди уничтоженных есть представители всех типов: не только флагман, но и сторожевой, и большие десантные корабли, подлодка.

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