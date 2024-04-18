Боятся украинских атак: разведка Британии показала, где Россия прячет корабли Черноморского флота

Российские оккупанты вывели большинство кораблей и подводных лодок Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск Краснодарского края РФ. Инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с оружием в этом крупнейшем порту страны-агрессора была улучшена для базирования судов на неопределенный срок.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 18 апреля. В ведомстве, в частности, опубликовали карту нового базирования российских кораблей.

В британской разведке отметили, что 1 апреля 2024 года фрегат управляемого ракетного оружия класса "Адмирал Григорович" провел работы по обращению с вооружением на объекте Черноморского флота в порту Новороссийск.

Современные военные корабли РФ, такие как фрегат класса "Григорович", имеют системы вертикального пуска для стрельбы крылатыми ракетами по морским и наземным целям, говорится в сводке.

Такие ракеты исторически перезаряжались в Севастополе. Теперь же ЧФ РФ вывел большую часть своих кораблей и подводных лодок из Севастополя дальше на восток, в Новороссийск, заявили в разведке Британии.

Также в ведомстве отметили, что с момента отстранения командующего ЧФ РФ Виктора Соколова в марте 2024 года флот проявлял наименьшую активность с начала войны против Украины.

"Хотя ЧФ почти наверняка останется рядом с Новороссийском как лучший способ избежать украинских атак с моря, инфраструктура технического обслуживания, логистики и обращения с оружием в Новороссийске, скорее всего, была улучшена, чтобы поддерживать новые условия базирования на неопределенный срок", – заявили в британской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВМС ВСУ рассказали, что боевые российские корабли из-за угрозы украинских ударов не выходят в Черное и Азовское моря. Оккупанты усилили авиационное патрулирование, однако выводить корабли в акваторию опасаются.

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