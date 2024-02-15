Командующего Черноморским флотом РФ сняли с должности после уничтожения БДК 'Цезарь Куников' – росСМИ

Российские пропагандисты сообщили, что командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов якобы уволен должности. Его якобы заменил его заместитель, начальник штаба ЧФ РФ вице-адмирал Сергей Пинчук.

Вероятной причиной росСМИ называют потопление большого десантного корабля "Цезарь Куников" возле Алупки в результате украинской спецоперации.

"Сменен командующий Черноморским флотом России. Это решение с большим пониманием и одобрением встречено в России", – написал в своем Telegram-канале российский политолог-путинист Сергей Марков.

По данным источника канала "Крымский ветер", Пинчук пока назначен временно исполняющим обязанности командующего.

Если факт отставки Соколова подтвердится, он станет вторым командующим ЧФ РФ, уволенным за время полномасштабной войны России против Украины.

Предшественник Соколова Игорь Осипов, по данным СМИ, был уволен сразу после уничтожения флагмана ЧФ России ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года и даже арестован в попытке найти виновных.

О назначении Соколова Москва официально объявила лишь в августа того года.