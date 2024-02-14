"Мощное напоминание": в Британии высоко оценили уничтожение "Цезаря Куникова"
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс высоко оценил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" проекта 775. Потопление крупного десантного корабля ЧФ России является мощным напоминанием о том, что Украина может выиграть эту войну.
А чтобы этого добиться скорее Вооруженным силам нужна помощь западных партнеров. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter.
"Сегодня я встречусь с союзниками на глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины. Потопление еще одного военного корабля Путина станет мощным упоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну с нашим финансированием", – отметил Грант Шаппс.
Он подчеркнул, что каждая нация должна сделать шаг, чтобы помочь защитить "линию фронта свободы".
Как сообщал OBOZ.UA: Утром 14 февраля в Ялте, Алупке и Мисхоре в оккупированном Крыму услышали взрывы. В сети сообщили об атаке на корабль Черноморского флота РФ, над морем летали вражеские вертолеты, к "утопающему" на помощь подошло еще одно судно.
В ГУР и ВСУ подтвердили поражение корабля "Цезарь Куников" проекта 775. По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили с помощью надводных дронов.
Предварительно сообщалось, что экипажу БДК "Цезарь Куников" спастись не удалось. В ГУР показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.
– В Кремле затруднились ответить пропагандистам, почему РФ теряет корабли. Секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "ориентироваться" на заявления минобороны РФ.
– В сети обратили внимание на нюанс: именно 14 февраля, 1943 года, умер герой СССР Цезарь Куников, в честь которого и был назван ВДК.
– Известно, что "Цезарь Куников" отличился еще во время российской агрессии в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.
– Сеть "взорвалась" шутками и мемами после потери Россией "Цезаря Куникова" в День всех влюбленных.
– В управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ рассказали, что из строя выведено уже около трети ЧФ РФ. Утоплено или существенно повреждено 24 судна и одна подлодка (не считая "Цезаря Куникова"). Всего на вооружении Черноморского флота было 74 военных судна.
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