'Мощное напоминание': в Британии высоко оценили уничтожение 'Цезаря Куникова'

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс высоко оценил уничтожение российского корабля "Цезарь Куников" проекта 775. Потопление крупного десантного корабля ЧФ России является мощным напоминанием о том, что Украина может выиграть эту войну.

А чтобы этого добиться скорее Вооруженным силам нужна помощь западных партнеров. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter.

"Сегодня я встречусь с союзниками на глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины. Потопление еще одного военного корабля Путина станет мощным упоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну с нашим финансированием", – отметил Грант Шаппс.

Он подчеркнул, что каждая нация должна сделать шаг, чтобы помочь защитить "линию фронта свободы".

Как сообщал OBOZ.UA: Утром 14 февраля в Ялте, Алупке и Мисхоре в оккупированном Крыму услышали взрывы. В сети сообщили об атаке на корабль Черноморского флота РФ, над морем летали вражеские вертолеты, к "утопающему" на помощь подошло еще одно судно.

В ГУР и ВСУ подтвердили поражение корабля "Цезарь Куников" проекта 775. По данным источников OBOZ.UA, атаку совершили с помощью надводных дронов.

Предварительно сообщалось, что экипажу БДК "Цезарь Куников" спастись не удалось. В ГУР показали кадры уничтожения "Цезаря Куникова" морскими БПЛА.

– В Кремле затруднились ответить пропагандистам, почему РФ теряет корабли. Секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "ориентироваться" на заявления минобороны РФ.

– В сети обратили внимание на нюанс: именно 14 февраля, 1943 года, умер герой СССР Цезарь Куников, в честь которого и был назван ВДК.

– Известно, что "Цезарь Куников" отличился еще во время российской агрессии в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

– Сеть "взорвалась" шутками и мемами после потери Россией "Цезаря Куникова" в День всех влюбленных.

– В управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ рассказали, что из строя выведено уже около трети ЧФ РФ. Утоплено или существенно повреждено 24 судна и одна подлодка (не считая "Цезаря Куникова"). Всего на вооружении Черноморского флота было 74 военных судна.

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