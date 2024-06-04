Агенты "Атеш" зафиксировали повышенную активность оккупантов в аэропорту "Заводское" в Крыму. Фото и видео
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" фиксируют увеличение активности в аэропорту Заводское во временно оккупированном Крыму. На ранее заброшенном аэродроме оккупанты начали в чисто военных целях привлекать авиацию.
Об этом информируют в Telegram-канале военного движения. Как сообщается, в связи с угрозой возможных атак дронов ВСУ, оккупанты в течение всего дня поднимают боевую авиацию в воздух.
Кроме того, заметно увеличился объем техники и количество российских военных на территории аэропорта.
"Агенты регулярно проводят мониторинг и передают всю необходимую информацию. Независимо от усилий, убежать им не удастся", – подчеркнули в военном движении.
Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали опрокидывание военной техники российских захватчиков в оккупированном Крыму. С Джанкоя вывозили системы РЭБ "БорисоГлебск", но до фронта они не доедут, заверили партизаны.
Напомним также, что агенты "Атеш" провели разведку бухты в оккупированном Севастополе. Выяснилось, что на причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.
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