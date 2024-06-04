Агенты 'Атеш' зафиксировали повышенную активность оккупантов в аэропорту 'Заводское' в Крыму. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" фиксируют увеличение активности в аэропорту Заводское во временно оккупированном Крыму. На ранее заброшенном аэродроме оккупанты начали в чисто военных целях привлекать авиацию.

Об этом информируют в Telegram-канале военного движения. Как сообщается, в связи с угрозой возможных атак дронов ВСУ, оккупанты в течение всего дня поднимают боевую авиацию в воздух.

Кроме того, заметно увеличился объем техники и количество российских военных на территории аэропорта.

"Агенты регулярно проводят мониторинг и передают всю необходимую информацию. Независимо от усилий, убежать им не удастся", – подчеркнули в военном движении.

Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировали опрокидывание военной техники российских захватчиков в оккупированном Крыму. С Джанкоя вывозили системы РЭБ "БорисоГлебск", но до фронта они не доедут, заверили партизаны.

Напомним также, что агенты "Атеш" провели разведку бухты в оккупированном Севастополе. Выяснилось, что на причале постоянно загружаются и разгружаются военные грузовики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!