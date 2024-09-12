Акт возмездия: в ГУР рассказали подробности о взрыве возле КПП военной части Росгвардии в Екатеринбурге. Фото

В российском Екатеринбурге 11 сентября произошел взрыв, в результате которого погибли военные преступники. Это произошло вблизи контрольно-пропускного пункта воинской части, где находятся служащие Росгвардии.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. В заявлении говорится, что этот "акт возмездия" на территории страны-агрессора совершили представители подполья, выступающего против путинского режима.

"Акт возмездия причастным к организации катовень на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора", – отметили в разведке.

В ГУР также отметили, что подпольщики изготовили взрывчатку обломочного действия массой 6 кг и незаметно установили его у КПП Росгвардии.

В результате взрыва был поражен личный состав противника, а также повреждена автомобильная техника. Для ликвидации последствий инцидента на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, а для медицинской эвакуации был привлечен вертолет.

В разведке подчеркнули, что за каждое военное преступление агрессора будет справедливое возмездие.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы Главного управления разведки совместно с Силами специальных операций ВСУ 10 сентября в Белгородской области России заминировали и взорвали участок железной дороги Старый Оскол – Валуйки. Как следствие – грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды оккупантов, пошел под откос.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября в России пожаловались на атаку БПЛА – неизвестные беспилотники направлялись в сторону российской столицы Москвы. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявляли план "Ковёр".

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