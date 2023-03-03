Его не дождались домой жена и дочери: в боях за Украину погиб воин из Каменского. Фото

На фронте на Харьковщине 25 февраля погиб 37-летний украинский защитник Александр Люлька. Герой был родом из города Каменское Днепропетровской области и служил в звании младший сержант.

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Смерть украинского воина подтвердил в Facebook мэр Каменского Андрей Билоусов. "От имени всей громады, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", – написал он.

Известно, что Героя ждали дома жена, две дочери, родители и брат. Церемонию прощания с военнослужащим и похороны провели 3 марта.

Люлька родился 19 июня 1985 года в Каменском. В 2003 году окончил ПТУ №26, после чего был призван на срочную военную службу. Работал на ЧАО "Днепровагонмаш" и в компании "Интерпайп".

В начале марта прошлого года отправился на службу по мобилизации, защищал украинцев от полномасштабного вторжения войск РФ.

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